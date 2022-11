Reprodução O inglês Andy Hackett e Carrot, um "peixe dourado" de mais de 30kg





Um peixe dourado de mais de 30kg foi capturado em Champagne, na França . Parece história de pescador, mas não é. Andy Hackett pescou um híbrido de carpa de couro e koi de couro que havia sido lançado em um lago de pesca há mais de duas décadas. Esse é considerado o segundo maior de seu tipo já capturado.





O pescador levou 25 minutos para conseguir trazer o peixe, conhecido como Carrot, até a superfície. “Eu sempre soube que o Carrot estava lá, mas nunca pensei que fosse pegá-lo", disse.

Veja no vídeo abaixo:

“Colocamos o Carrot há cerca de 20 anos em um dos lagos como algo diferente para os clientes pescarem. Desde então, ele cresceu e cresceu, mas não costuma ser visto. Ele é muito esquivo", conta o gerente de pesca, Jason Cowler, ao jornal britânico The Guardian.

