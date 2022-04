Flickr Vídeo mostra sensação de ser engolido por tubarão

Cineastas que estavam gravando um documentário nas ilhas Maldivas foram surpreendidos quando um tubarão-tigre engoliu uma câmera que estava captando imagens no fundo do mar.

Em vídeo publicado nas redes sociais por Nico Zinn, uma das pessoas que está conduzindo as filmagens, é possível ter a sensação de ser engolido por um tubarão, dado que o equipamento não parou de gravar mesmo quando estava dentro do peixe.

Além das imagens, também é possível ouvir o som captado pela câmera no interior do tubarão, que chegou a mastigar o objeto antes de engolir e depois devolvê-lo para o mar.

A câmera em questão é a Insta360 ONE X2, que é à prova d'água e estava presa a um peso no fundo do oceano.

Zinn e seus companheiros estão produzindo um documentário sobre a preservação dos tubarões nas Maldivas. Em entrevista à CNN, o diretor de cinema ressaltou que busca conscientizar as pessoas sobre a extinção de muitas espécies deste animal.

"Como cineasta, eu realmente quero fazer a diferença na minha arte. Os tubarões estão desaparecendo rapidamente, o que é muito ruim para o oceano. Eu quero filmar tubarões para aumentar a conscientização, para mostrar ao mundo o que está acontecendo", ressaltou.

