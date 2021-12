Redes sociais Nas fotos publicadas no Instagram, o jovem mostra um tipo de linha do tempo, na qual em 2016 ele aparece com apenas uma tatuagem no braço direito

Um homem norte-americano de 25 anos cobriu cerca de 95% do corpo com tatuagem e agora diz que seu novo visual assusta as mulheres. "As tatuagens assustam muitas mulheres, mas fora isso não há outra reação. A maioria das pessoas acha bonito", diz Tristan Weigelt, em entrevista ao Daily Star.

"Nada realmente mudou além do meu tom de pele. Eu ainda sou o mesmo por dentro. E também não me sinto diferente", diz o jovem, que apesar de ter nascido nos EUA, vive em Copenhage, na Dinamarca.





Weigelt diz que decidiu se tornar adepto da arte corporal logo após fazer a primeira tatuagem. "Eu pensei: 'Por que não? Se eu comecei, é melhor continuar'", lembra. A família dele, no entanto, não apoia a mudança. "Meus pais simplesmente me odeiam", confessa.



As partes mais dolorosas submetidas a tinta permanente foram as axilas, o rosto e os pés. Ainda assim, partes da própria face, partes íntimas e extremidades dos pés e das mãos ainda não foram pintadas.

"Para qualquer pessoa que esteja pensando em fazer uma tatuagem, faça a que você gostar mais! Faça o que você ama e que tenha sentido para você", encerra o tatuado.