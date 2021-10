Reprodução Homem fantasiado de Pennywise

Um homem fantasiado de Pennywise, palhaço sinistro do filme "It: A Coisa", vem aterrorizando vários moradores da cidade costeira de Margate (Inglaterra).

A figura assustadora segurando um balão vermelho ataca sempre à noite, surgindo do nada para aparecer batendo na janela de carros ou de pubs. Ou, simplesmente, ele fica parado em algum ponto da cidade para surpreender os mais desavisados.

As aparições se tornaram mais frequentes com a proximidade do Halloween (31/10), contou reportagem do "Sun".