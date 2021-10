Reprodução O animal persegue pessoas que passam na região

Um galo "do mal" está assustando os residentes do Queens, em Nova Iorque. Segundo moradores do bairro, o animal constuma perseguir e atacar aqueles que transitam na região.

Leon Suseran, de 30 anos, contou ao New York Post que ficou ferido após ser atacado pelo galo, na última sexta-feira (24). Suseran estava andando até o ponto de ônibus quando sentiu algo fisgar sua mão, ao olhar, o galo tinha bicado e deixado um ferimento.

“Este galo continuou investindo contra mim. Era quase como se fosse mal, muito mal. Eu tive que lidar com duas coisas, o galo atacando e o sangue jorrando. Eu estava tentando aplicar pressão, mas ao mesmo tempo esse animal continuou vindo para cima de mim", disse em entrevista.

Reprodução Policiais cercando o animal e mão do homem que foi atacado

Suseran ligou para a polícia. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o galo que atacou o homem e mais dois animais da mesma espécie. Outros moradores também já foram perseguidos.

Ao New York Post, o dono do galo disse que o animal é "amado por todos" e inclusive dorme com sua filha, como qualquer outro animal doméstico. Uma queixa foi registrada na Secretaria de Saúde da cidade, mas ainda não se sabe o que vai acontecer com os galos.