Uma jovem viralizou na internet ao publicar um vídeo de algo inusitado que encontrou em seu quarto. A australiana disse ter deitado na cama para dormir quando avistou uma aranha cercada por dezenas de filhotes na janela de seu quarto.

"Indo para a cama na Austrália e percebendo uma mancha escura na parede", escreveu Jessica Allen, de 20 anos, na publicação do TikTok . Quando chegou perto para ver do que se tratava, levou um susto com as aranhas .

Os animais estavam concentrados no canto superior de uma janela do cômodo.





Dada a situação, a jovem pediu ajuda à mãe para retirar os aracnídeos da melhor forma. A mulher pegou um recipiente de plástico com um pedaço de papel e as tirou de lá, com cuidado para não esmagá-las.



A mãe de Jessica colocou os filhotes de aranha na área externa, perto de um lago. A aranha maior, porém, continuou no quarto da menina, mas ela disse que não tinha problema, já que ela estava escondida na janela e ela conseguia ver o canto "livre".





"Elas vão voltar para a vingança", comentou uma internauta. "Eu deixaria a casa e não voltaria mais se isso acontecesse comigo", brincou outro.