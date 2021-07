Montagem iG / Reprodução Instagram Tatuador mutilou o nariz para ganhar visual de "caveira"

O tatuador brasileiro Fernando Franco de Oliveira, mais conhecido como " Caveira " já foi considerado o homem mais tatuado do Brasil em 2014 e está cada vez mais próximo da figura que representa seu apelido. Com 99% do corpo preenchido por tatuagens e diversas modificações corporais, Fernando disse ao portal G1 que não pretende parar por aí.

O homem é dono de um estúdio de tatuagem em Tatuí, no interior de São Paulo , e afirmou ser "viciado na dor das agulhas". Entre as mudanças, Fernando já bifurcou a língua, colocou chifres, implantes dentários pontiagudos e cortou as orelhas.

"Tenho tudo tatuado, só falta a palma das mãos e a sola dos pés. Eu gosto muito da dor da agulha, aí de vez em quando sinto a necessidade de retocar porque não tenho mais espaço no corpo", disse ele.



De acordo com Fernando, as modificações começaram quando ele já havia preenchido o corpo com tatuagens e decidiu se expressar de outra forma. "Eu sempre gostei de ser diferente, nunca gostei de ser igual à sociedade, entendeu? O pobre, para ser diferente, precisa tatuar o corpo inteiro, não tem outra forma de aparecer", justificou o tatuador.

Uma das mudanças mais recentes e radicais de Fernando foi a mutilação do nariz . Ele disse ter sido a mais "pesada" de todas. A respiração, segundo ele, continua normal, mas precisou de muito cuidado para fazer o procedimento cicatrizar.





No futuro, Fernando afirmou que ainda pretende colocar mais implantes na cabeça, que imitam o formato de chifres, e mutilar mais as "orelhas de orc".

