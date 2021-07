Reprodução TikTok Mulher foi amarrada em assento após tentar abrir porta do avião

Um vídeo que viralizou no TikTok na última semana mostra uma mulher que teve que ser amarrada com fita adesiva no assento após se descontrolar durante um voo. O caso ocorreu no dia 6 nos Estados Unidos .

Segundo a jovem que fez a gravação, a mulher, que teve de ser contida por toda a tripulação, tentou abrir a porta do avião para se jogar e atacou outros passageiros.

Assista ao vídeo:

O caso ocorreu em um avião da American Airlines com destino a Carolina do Norte . O piloto, em recado para os passageiros, afirmou que estava acontecendo “uma situação ruim”.

“Ela teve um colapso, e se sentiu a urgência de deixar o avião. Ela dizia precisar deixar a aeronave e foi ate a porta e começou a bater nela, gritando que precisava deixar o local”, revela a jovem, em conversa que teve com uma das aeromoças, que explicou o ocorrido.

Nas imagens, foi possível ver que a mulher, não identificada, foi amarrada nos braços, peito e teve a boca tampada em um assento.

Ao desembarcar, a mulher foi levada pelo serviço de emergência ate um hospital local para ser medicada.