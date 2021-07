Reprodução/Instagram Criança foi puxada pela girafa

O vídeo de uma criança alimentando uma girafa durante um passeio em um safári viralizou na internet. No momento em que o menino foi dar um pedaço de folha para o animal comer, ele acabou ficando suspenso no ar.



As imagens foram compartilhadas pelo perfil @jungleexploree nas redes sociais e despertou muitas reações dos internautas. A gravação já ultrapassa as 370 mil visualizações.

No vídeo, é possível ver o momento exato em que a criança não solta a folha e é levantado pela girafa. Em seguida, dois adultos que estão com ele conseguem puxá-lo e colocá-lo de volta no chão. A mulher aparece rindo ao final da gravação.

"Culpa da folha que estava dura", comentou uma pessoa. "Passeio grátis! Eu gosto de como a mãe pula na hora", disse outra.

Assista ao vídeo: