Reprodução/redes sociais Surfista foi atacado por tubarão

Um surfista australiano de 20 anos foi atacado por um tubarão na costa de Crescent Head, perto de Sydney. O homem, que não teve a identidade revelada, foi resgatado por um salva-vidas e teve ferimentos graves no braço, mas conseguiu escapar. As informações são do portal The Sun .

O australiano foi levado ao Hospital John Hunter em estado grave por quatro equipes de emergência e um helicóptero, informou um porta-voz da Ambulância de NSW. O tubarão teria atacado o braço direito da vítima e também arrancou um pedaço da prancha que estava com ele.

O inspetor de ambulância NSW, Andrew Beverly, disse que "é importante estar sempre atento ao que está ao redor na água", mesmo no inverno.

Segundo as informações, a situação do surfista é estável e ele não corre risco de vida.