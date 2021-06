Reprodição/Forum Valinor Porco Zhu Jianqiang

O porco Zhu Jianqiang ("Porco forte" em português) morreu nesta quinta-feira, 17, aos 14 anos e provocou tristeza na população da China. Zhu Jianqiang era um sobrevivente de um forte terremoto que ocorreu em 2008 e chegou a passar 36 dias sob escombros.



O terremoto registrou magnitude 7,9 e devastou a província de Sichuan, no sudoeste da China, em 12 de maio de 2008. 90 mil pessoas morreram ou desapareceram após o incidente. Mas o porquinho Zhu Jianqiang resistiu com um saco de carvão vegetal e água da chuva.



Após ser encontrado e regatado, muito magro e abatido, o porco foi celebrado como um símbolo da vontade de sobreviver. O ano de 2008 foi considerado "o ano do porco" por Zhu Jianqiang ilustrar o espírito de nunca desistir.

O animal foi comprado por um museu local, perto da cidade de Chengdu, por 3.008 iuanes, cerca de R$ 2.260, com a atual cotação do dólar. Zhu Jianqiang passou a ser uma atração do museu, como continuou até hoje.

Segundo a equipe do museu, o porco morreu de sua "idade avançada e pelo esgotamento". Segundo o jornal The Global Times, o animal teria 100 anos em uma escala humana.



- Com informações de UOL.