Você sabe o que é uma equidna? O estanho animal australiano é considerado um “fóssil vivo” por apresentar características de répteis , aves e mamíferos, assim como o ornitorrinco. No entanto, o mais estranho da espécie que é alvo de pesquisa de diversos cientistas é seu pênis que possui quatro pontas.

Os cientistas buscam entender qual a funcionalidade das distintas pontas do pênis do animal. Até o momento, sabe-se que as equidnas macho alternam as pontas de órgão reprodutor, utilizando duas por vez.

“Nós descobrimos que internamente eles agem como se tivessem dois pênis unidos e podem usá-los independentemente”, afirmou ao ScienceAlert a bióloga da Universidade de Melbourne, Jane Fenelon.

Ela e seus colegas constataram que as equidnas de bico curto conseguem direcionar o fluxo sanguíneo de forma distinta para cada lado de seu pênis, possibilitando escolher qual parte deles ficará ereta.

Os cientistas buscam entender o motivo pelo qual o animal utiliza duas pontas do pênis por vez, existe uma suspeita que o ato seja decorrente de uma competição entre macho e fêmeas da espécie. Segundo os pesquisadores, ao acasalar alternando as pontas do pênis, a equidna pode ejacular 10 vezes sem uma pausa significativa.

Banco de imagens/Pixabay Equidna possui pênis com quatro pontas

Além do repetido número de ejaculações, os espermatozoides da equidna funcionam de maneira distinta da maioria das espécies. Após a ejaculação são lançados até 100 “pacotes de espermatozoides” que trabalham juntos para fecundar o óvulo.

Sabe-se ainda que o pênis quádruplo da equidna é utilizado somente no momento do acasalamento, pois o animal australiano não precisa do órgão para liberar urina. Enquanto não estão utilizando o pênis, os machos conseguem guardá-lo dentro de seus corpos, para que ele se mantenha limpo.

O pênis quádruplo da equidna é utilizado somente no momento do acasalamento.

Imagem: Jane Fanelon

As equidnas não são os únicos do reino animal com um pênis com mais de uma ponta. De acordo com a bióloga Fenelon, é possível encontrar a característica em algumas espécies de tartarugas .

