Reprodução Boi nadando em mar de Santa Catarina

Um boi foi filmado nadando no mar de uma praia em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina. A suspeita do Grupo de Operações e Resgate (GOR) é de que o animal estava fugindo de maus tratos que ocorriam em uma farra do boi — ritual típico do local, que consiste em maltratar o animal.

O animal foi flagrado no mar por pessoas que estavam em lanchas na praia. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais (assista abaixo).

A farra do boi é considerada crime, de acordo com o artigo 32 da Lei n. 9.605/1998, conforme acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF), com pena que pode ir de três meses a um ano de detenção.



A Polícia Civil investiga o episódio, mas, até agora, nenhum suspeito foi identificado ou preso.