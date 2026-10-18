Reprodução Padre morre após cruz cair sobre a cabeça dele durante missa

Um padre morreu neste sábado (17), após uma cruz cair sobre sua cabeça enquanto celebrava uma missa em Guayaquil, no Equador . A cerimônia era transmitida ao vivo nas redes sociais, e o acidente foi registrado pelas câmeras. As imagens foram compartilhadas na internet.

No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que a cruz de madeira se desprende da parede e cai sobre a cabeça do sacerdote, que vai ao chão com o impacto.

#EnVideo 📹 | Muere padre tras ser aplastado por una cruz durante misa en vivo El párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, murió este sábado tras ser golpeado por una pesada cruz de madera que se desprendió de la pared en medio de una misa que se transmitía en vivo. La arquidiócesis de Guayaquil emitió un comunicado informando la muerte del padre Patricio Sánchez: "Comunicado: Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria", dijo la arquidiócesis de Guayaquil. 📹: @ThePremium24X | #EUVzla | — El Universal (@ElUniversal) October 18, 2026





De acordo com um jornal local, os fiéis que acompanhavam a missa ajudaram o padre imediatamente e acionaram uma ambulância.

O sacerdote foi identificado como Patricio Sánchez Molinari, pároco da igreja Perpétuo Socorro, na Vicaria Centro. Ele costumava transmitir as missas diariamente em seu próprio perfil nas redes sociais.

A morte do padre foi comunicada pela arquidiocese nas redes sociais. No entanto, a instituição não esclareceu se ele morreu no local ou após receber atendimento médico.

A Arquidiocese de Guayaquil fez uma publicação nas redes sociais lamentando a morte do padre.

"A Arquidiocese de Guayaquil se une em oração pelo eterno descanso de sua alma e expressa sua solidariedade, afeto e carinho a família redentorista, seus familiares e amigos", escreveu.

Reprodução Padre morre após cruz cair sobre sua cabeça durante missa



