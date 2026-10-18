Um padre morreu neste sábado (17), após uma cruz cair sobre sua cabeça enquanto celebrava uma missa em Guayaquil, no Equador . A cerimônia era transmitida ao vivo nas redes sociais, e o acidente foi registrado pelas câmeras. As imagens foram compartilhadas na internet.
No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que a cruz de madeira se desprende da parede e cai sobre a cabeça do sacerdote, que vai ao chão com o impacto.
De acordo com um jornal local, os fiéis que acompanhavam a missa ajudaram o padre imediatamente e acionaram uma ambulância.
O sacerdote foi identificado como Patricio Sánchez Molinari, pároco da igreja Perpétuo Socorro, na Vicaria Centro. Ele costumava transmitir as missas diariamente em seu próprio perfil nas redes sociais.
A morte do padre foi comunicada pela arquidiocese nas redes sociais. No entanto, a instituição não esclareceu se ele morreu no local ou após receber atendimento médico.
A Arquidiocese de Guayaquil fez uma publicação nas redes sociais lamentando a morte do padre.
"A Arquidiocese de Guayaquil se une em oração pelo eterno descanso de sua alma e expressa sua solidariedade, afeto e carinho a família redentorista, seus familiares e amigos", escreveu.