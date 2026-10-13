Divulgação/Monosar/Reprodução/Instagram Brian Seibert, de 53 anos, morreu na descida do Monte Morgan, logo após assinar nome no livro dos registros e formalizar a conquista

Um alpinista estadunidense, Brian Seibert, de 53 anos, morreu após uma queda durante a descida do Monte Morgan, na Califórnia, Estados Unidos. O corpo foi localizado no dia 07 de outubro, três dias após ele ter chegado ao cume, no dia 04. A conquista dos 3.960 metros foi comemorada por mensagens a amigos, anunciando que iria iniciar a descida, naquela noite de domingo.

As informações sobre as mensagens são do Daily Mail, enquanto um relatório sobre a operação de busca e resgate foi divulgado pela equipe de Mono County Sheriff Search and Rescue (MONOSAR).

Segundo o relatório, Brian escalou o Monte Morgan pela crista norte. Na segunda-feira (05), a equipe foi acionada após o alpinista não ter retornado conforme o horário previsto. As buscas iniciaram pelo topo.

No cume, os socorristas encontraram o nome de Brian assinado no livro de registros, o que confirmava o feito do alpinista. Dados extraídos do telefone dele tentaram reconstruir o trajeto, apontando que ele tentou descer pelo mesmo caminho que subiu.

Contudo, não havia informações precisas sobre o que aconteceu depois disso. Ainda de acordo com o relatório, as operações duraram dois dias até o corpo ser localizado. A remoção só foi realizada um dia depois, devido ao difícil acesso.





Alpinista caiu de uma encosta íngreme

Segundo a MONOSAR, as buscas mobilizaram socorristas dos condados de Mono e Inyo, além da Patrulha Rodoviária da Califórnia e da Guarda Nacional. Na terça-feira (06), segundo dia de operações, uma aeronave identificou possível ponto de interesse.

O local fica em uma formação íngreme na encosta leste da montanha, onde socorristas encontraram o corpo de Brian. Conforme as informações, foi constatado que o alpinista sofreu uma queda fatal.

A remoção do corpo só foi realizada na quarta-feira (07), no dia seguinte, porque não era possível pousar a aeronave perto o suficiente e restavam poucas horas de luz naquele momento.

Na manhã seguinte, um helicóptero do Parque Nacional de Yosemite recuperou o corpo. O relatório foi divulgado no dia 08 de outubro.

Segundo as informações, 21 socorristas atuaram na busca, que somou 305 horas de trabalho de voluntários, cães de busca , aeronaves, drones e as informações do celular de Brian.