Aliança da Vida Selvagem Costeira da Nova Inglaterra Fêmea adulta de peixe-lua, com cerca de 400 kg, encontrada na praia de Wellfleet, em Cape Cod, Massachusetts

Uma fêmea adulta de peixe-lua com cerca de 400 quilos foi encontrada morta na praia de Wellfleet, em Cape Cod, Massachusetts, nos Estados Unidos.

Voluntários da organização não governamental New England Coastal Wildlife Alliance (NECWA), acionados por um morador local que passava pela região, coletaram amostras para estudos posteriores.



Segundo os pesquisadores, o peixe-lua, conhecido por tomar sol na superfície, possivelmente encalhou quando estava migrando para o sul em busca de águas mais quentes.

O litoral em formato de gancho e as fortes marés também contribuem, empurrando os animais para as águas rasas e estreitas do porto de Wellfleet e fazendo com que fiquem presos.

É muito triste saber que ela faleceu, mas sua morte não foi em vão. Voluntários da organização não governamental New England Coastal Wildlife Alliance (NECWA)













Apesar de terem sido classificados como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), os peixes-lua estão entre as espécies que mais se reproduzem, com mais de 300 milhões de ovos produzidos por uma única fêmea.

*Estagiária sob supervisão



