Divulgação/Bruun Rasmussen Fotografia do casamento de Elvis Presley e Priscilla Presley, realizado em 1967

Um álbum com 30 fotografias originais do casamento de Elvis Presley e Priscilla Presley, realizado em 1967, será leiloado por pelo menos R$ 77 mil. O lote inclui três fotos coloridas do casal com a filha recém-nascida, Lisa Marie Presley, feitas em Graceland, nos Estados Unidos, em 1968.

A coleção tem valor estimado em 100 mil coroas dinamarquesas (DKK), segundo a casa de leilões. Os lances já estão abertos e a venda será feita pela Bruun Rasmussen, em um leilão online, às 19h50 do dia 21 de setembro.

As fotografias do casamento foram feitas em preto e branco no Aladdin Hotel, em Las Vegas, onde Elvis e Priscilla se casaram em uma cerimônia reservada, com a presença de 14 amigos e familiares próximos.

O álbum foi dado por Elvis e Priscilla aos pais dela, Joseph e Ann Beaulieu, como lembrança da cerimônia. Segundo a casa de leilão, acredita-se que apenas cerca de dez exemplares tenham sido entregues pelo casal como presentes pessoais.

Divulgação/Bruun Rasmussen Fotografia do casamento de Elvis Presley e Priscilla Presley, realizado em 1967





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Fotos mostram Elvis com a filha

Além dos registros do casamento, o lote conta com mais três fotografias coloridas feitas em Graceland, em Memphis, no verão de 1968. As imagens mostram Elvis e Priscilla com Lisa Marie Presley, que havia nascido naquele ano.

Segundo a casa de leilões, as fotografias podem ser únicas ou ter sido produzidas em quantidade muito pequena para familiares próximos.

As três fotos coloridas medem 8,9 por 12,7 centímetros. “Elvis indo rápido para assustar a mãe” está escrito à mão no verso de uma das fotografias.





Casamento de oito minutos

O casal se conheceu em setembro de 1959, quando Priscilla tinha 14 anos e vivia com a família em Wiesbaden, na Alemanha.

O pai dela, Joseph Paul Beaulieu, era capitão da Força Aérea dos Estados Unidos e havia sido enviado para uma base aérea na cidade. Elvis, então com 24 anos, servia ao Exército dos EUA em Ray Barracks, uma base localizada a menos de 60 quilômetros dali.

A diferença de idade entre os dois e a fama de Elvis fizeram com que os pais de Priscilla inicialmente se preocupassem com a aproximação. Segundo a casa de leilão, o cantor conquistou a confiança da família pela maneira como tratava os pais dela e pelas promessas de proteger Priscilla.

Em 1963, aos 17 anos, Priscilla se mudou para Graceland, em Memphis.





Quatro anos depois, quando Priscilla tinha 21 anos e Elvis, 32, os dois se casaram em Las Vegas em cerimônia de apenas oito minutos. Depois do casamento, o casal participou de uma entrevista coletiva e de uma festa que recebeu cerca de 100 pessoas.