Reprodução/ Google Maps Para usuários dos EUA, o Google Maps exibe o Lake America

O Google Maps alterou o nome do Lago Ontário para “Lago América” para usuários que estão nos Estados Unidos. A mudança ocorreu depois que o presidente americano Donald Trump assinou uma ordem para renomear o lago. O documento foi assinado na última quinta-feira (27).

Em comunicado, o Google afirmou que incorpora ao Maps mudanças de nomes registradas em fontes oficiais do governo.

Segundo a empresa, quem acessar o Google Maps nos Estados Unidos verá o nome “Lago América”, enquanto os usuários no Canadá continuarão vendo “Lago Ontário”. Já as pessoas que estiverem fora dos dois países verão as duas denominações. A mudança altera a forma como o corpo d’água é identificado na plataforma.

Como atualizamos o Google Maps para refletir as mudanças de nomes em fontes governamentais oficiais, que, no caso dos EUA, é o GNIS, os usuários do Maps nos EUA verão ‘Lago América’, os usuários no Canadá continuarão vendo ‘Lago Ontário’ e os usuários fora dos EUA e do Canadá verão ambos os nomes. Comunicado do Google





Trump também divulgou vídeos produzidos com inteligência artificial para celebrar a mudança de nome. Em uma das publicações na Truth Social, uma versão digital do presidente aparece derrubando uma placa de boas-vindas ao Lago Ontário e instalando outra com o novo nome.

Outras mudanças

A alteração é semelhante ao que ocorreu em janeiro de 2025, quando o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou que o Golfo do México passasse a ser chamado de “Golfo da América”.

Na ocasião, o Google Maps também adotou a nova denominação apenas para usuários localizados nos Estados Unidos, enquanto manteve o nome tradicional em outros países.