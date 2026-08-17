Divulgação/ Casa Branca Donald Trump, presidente dos EUA

O presidente Donald Trump afirmou, nesta segunda-feira (17), que os Estados Unidos não buscam estender o memorando de entendimento com o Irã, que foi o acordo provisório de 14 pontos assinado em junho, cujo objetivo era encerrar o conflito militar no Oriente Médio, garantir a livre navegação no Estreito de Ormuz e suspender sanções econômicas americanas. O pacto, contudo, expirou nesta segunda sem atingir seus objetivos.

O documento foi anunciado por Trump com a promessa de que levaria a um acordo que restringiria o programa nuclear iraniano.

Já nesta segunda, em sua declaração sobre o memorando, Trump disse que o Irã não vai fazer o tipo de acordo que ele “julga ser necessário" e que “o Irã está em uma situação muito difícil; suas forças militares foram totalmente derrotadas.”

Medidas adotadas nos últimos meses no Irã indicam que a nova liderança se prepara para um confronto de duração indefinida com os Estados Unidos.

Ameaça a Omã

No dia em que expirou oficialmente o prazo do memorando com o Irã, Trump ameaçou atacar Omã, país aliado dos Estados Unidos, que também controla o Estreito de Ormuz.

O presidente norte-amerciano disse que atacará o Omã caso o governo do pais tente interferir nas negociações sobre o fim da guerr a e o controle de Ormuz.





No fim de semana, o Irã informou que continuam em andamento as conversas com Omã sobre a definição de uma rota marítima no Estreito de Ormuz, que é margeado pelos dois países. Os Estados Unidos reivindicam o controle do estreito.

Esta não é a primeira vez que Trump ameaça Omã, em maio, em reunião de gabinete, o presidente afirmou: "Omã vai se comportar como todo mundo, ou teremos que explodi-los".