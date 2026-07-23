Geraldo Magela/Agência Senado A diplomacia, que já foi uma das mais respeitadas do mundo, também não consegue mostrar o mesmo brilho do passado

O governo brasileiro rejeitou, na noite desta quinta-feira (23), a sobretaxa de 12,5% imposta pelos Estados Unidos a produtos nacionais sob a alegação de falhas no combate ao trabalho forçado.

Em nota oficial, o Palácio do Planalto afirmou que a medida do governo Donald Trump é uma política comercial protecionista sem "base legal" e anunciou que iniciará imediatamente os trâmites para a plicar a Lei de Reciprocidade contra o país norte-americano.

Esse compromisso de combate ao comércio internacional de bens relacionados ao trabalho forçado é intensificado pela abordagem multidimensional de nossas políticas domésticas de fiscalização, prevenção, acolhimento pós-resgate das vítimas e combate ao trabalho escravo contemporâneo declarou o Planalto















