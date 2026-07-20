Banco de Imagens Imagem de container em porto -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (20) a imposição de uma tarifa de 50% sobre a importação de diversos produtos vindos do Canadá, incluindo equipamentos e máquinas elétricas.

A medida, que representa uma das maiores alíquotas já aplicadas pela Casa Branca contra um parceiro comercial, ameaça reabrir uma dura disputa econômica.

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Retaliação ambiental descartada

No entanto, a decisão ocorre dias após Trump ameaçar o país vizinho por causa da fumaça de incêndios florestais. Representantes das autoridades americanas, informaram que as novas tarifas não têm relação com o espisódio ambiental.

De acordo com EUA, as alíquotas entrarão em vigor no prazo de 30 dias. A medida deve impactar um volume estimado em cerca de US$ 20 bilhões em produtos canadenses.

Argumento dos EUA e reação canadense

Para justificar a taxação, o gabinete do Representante Comercial dos EUA (USTR) argumentou que o país parceiro vem adotando condutas desiguais.

O Canadá tem mantido práticas comerciais generalizadas e não recíprocas que têm prejudicado os agricultores, fabricantes e trabalhadores americanos afirmou o órgão nas redes sociais









A reação do lado canadense foi imediata. O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, defendeu uma resposta firme do país em postagem no X (antigo Twitter).

Se essas tarifas forem implementadas, o Canadá deverá responder tarifa por tarifa, dólar por dólar declarou Ford.









Uso da medida

Como respaldo jurídico para a decisão, Donald Trump recorreu à Seção 338 da Lei Tarifária de 1930, um dispositivo legal que autoriza a imposição de taxas de até 50% contra nações que discriminem produtos norte-americanos. O mecanismo, jamais havia sido aplicado dessa forma historicamente nos EUA.