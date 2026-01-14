Reprodução | Flightradar24 Poucas movimentações aéreas no Irã

O iminente ataque militar dos Estados Unidos (EUA) ao Irã fez o país do Oriente Médio fechar o seu espaço aéreo nesta quarta-feira (14). As informações foram divulgadas pelo site Flightradar24, que monitora em tempo real as movimentações aéreas pelo mundo.

Por volta das 18h30 no horário de Brasília, os sites de monitoramento aéreo mostravam poucos voos no espaço aéreo controlado por Teerã, capital do Irã. As poucas movimentações ainda permanecem: apenas dois voos oriundos de Guangzhou e Shenzhen, na China passaram pelo território em direção à capital do Irã.

O fechamento acontece depois do governo Donald Trump declarar a retirada de militares de bases norte-americanas no Oriente Médio após o Irã afirmar a países vizinhos que poderia bombardear os locais como resposta a um possível ataque dos Estados Unidos ao país persa.



Autoridades alemãs alertaram as companhias aéreas do país para que evitassem entrar no espaço aéreo iraniano, informou Flightradar24.



"Situação perigosa no Irã "É recomendado que os operadores aéreos civis alemães não entrem na FIR Teerã (OIIX). Risco potencial à aviação devido à escalada de conflitos e armamento antiaéreo.", aponta comunicado

Trump ameaça, Irã pede intervenção a aliados dos EUA

Os últimos dias têm sido marcados por ameaças de ataque pelo governo norte-americano. Sem muitos detalhes, o presidente Donald Trump prometeu "medidas muito fortes"caso o Irã execute manifestantes.

Além disso, ele teria pedido que os iranianos a continuem protestando e a tomarem o controle das instituições, declarando que "a ajuda está a caminho".