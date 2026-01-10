Reprodução/Alpha News Vídeo mostra momento em que agente do ICE atira em mulher nos EUA

Um vídeo gravado por um agente de imigração dos Estados Unidos registra o momento em que ele atira e mata uma mulher durante uma operação federal em Minneapolis . A gravação, divulgada pelo portal Alpha News, foi feita pelo próprio agente envolvido na ação que resultou na morte de Renee Nicole Good, de 37 anos.

Nas imagens, é possível ver o agente caminhando ao redor do carro da vítima enquanto filma a placa e o veículo. Em determinado momento, ao se aproximar do rosto de Renee, ela afirma: “Tudo bem, cara, não estou brava com você”.

A esposa da vítima, que estava do lado de fora do carro, também gravou a abordagem. Dirigindo-se ao agente do ICE, ela disse: “Tudo bem, nós não trocamos a placa do carro todas as manhãs. Será a mesma placa quando você vier falar conosco mais tarde”. Em seguida, ironiza: “Você quer vir para cima da gente? Quer vir para cima da gente? Eu digo: vá buscar seu almoço, garotão”.

Na sequência, um segundo agente do ICE interrompe a conversa e ordena que Renee desça do carro. A esposa então grita: “Dirige, amor. Dirige”.

Renee tenta manobrar o veículo para sair do local e passa pelos agentes. As imagens mostram o carro se aproximando do agente que fazia a gravação. Ao mesmo tempo, a esposa tenta entrar em seu próprio automóvel. Poucos segundos depois, Renee acelera e é atingida por disparos.

Após o ocorrido, o chefe da polícia de Minneapolis, Brian O’Hara, afirmou em entrevista coletiva que equipes policiais foram acionadas para atender a uma ocorrência de tiroteio e encontraram a vítima no local com um ferimento de bala na cabeça.

Segundo O’Hara, Renee estava dentro do carro, que bloqueava a via, quando um agente federal se aproximou. Em seguida, ela teria tentado deixar o local, momento em que houve os disparos. O veículo acabou colidindo com a lateral da rua.

O chefe de polícia informou ainda que os primeiros socorros foram prestados ainda no local. A mulher foi levada ao Centro Médico do Condado de Hennepin, onde teve a morte confirmada.