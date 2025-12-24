Reprodução TikTok Ferrari gravada no momento do acidente





Imagens do acidente que matou o criador de “Call of Duty”, Vince Zampella, passaram a circular nas redes sociais e mostram o momento em que uma Ferrari sai de um túnel em alta velocidade e atinge uma barreira de concreto em uma estrada de montanha na Califórnia, nos Estados Unidos. O veículo pegou fogo logo após o impacto.

Vídeo

This Is the moment Vince Zampella(the creator of Call of Duty and Battlefield 6)was k*lled in a car crash. His Ferrari lost control while coming out of a tunnel, hit a barrier, and burst into flames. He died at the scene, and the passenger, thrown from the car, later passed away pic.twitter.com/aA4EU5RqYE — Dylan Wood (@Phi11yfanatic) December 23, 2025





De acordo com a California Highway Patrol (CHP), o carro perdeu o controle em um trecho sinuoso da Angeles Crest Highway, nas montanhas de San Gabriel, por volta das 12h45 de domingo. O motorista, identificado como Zampella, ficou preso no veículo e morreu no local. Um passageiro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos no hospital.

Reprodução X Vince Zampella

As autoridades confirmaram que o automóvel registrado no vídeo corresponde ao carro envolvido no acidente. A rodovia onde ocorreu a colisão é conhecida pelas curvas acentuadas e pela altitude elevada, chegando a mais de 2.000 metros em alguns trechos.

A morte de Zampella, aos 55 anos, teve grande repercussão na indústria de jogos eletrônicos. Ele foi um dos fundadores da Infinity Ward, estúdio responsável pela criação da franquia “Call of Duty”, e mais tarde cofundou a Respawn Entertainment, onde liderou projetos de sucesso como “Titanfall”, “Apex Legends” e “Star Wars Jedi: Fallen Order”.

Após a aquisição da Respawn pela Electronic Arts, em 2017, Zampella consolidou-se como uma das figuras mais influentes do setor. Desenvolvedoras, colegas e personalidades da indústria prestaram homenagens, destacando seu impacto duradouro nos games e sua trajetória marcada por inovação e liderança.