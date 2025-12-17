Instituto de Arqueologia da Academia Tcheca de Ciências Mulher encontra tesouros medievais durante passeio

O que era apenas uma caminhada comum acabou se transformando em um achado arqueológico extraordinário na região de Kutná Hora , na República Tcheca. Durante o passeio, uma mulher encontrou um pote de cerâmica enterrado que escondia um verdadeiro tesouro: mais de 2.150 moedas medievais de prata, conhecidas como denários, com cerca de 900 anos de idade. As informações são da Fox News.

Embora o recipiente de cerâmica tenha sido praticamente destruído pelo tempo, as moedas permanecem em bom estado de conservação e formam uma das coleções mais relevantes descobertas na última década, segundo especialistas. O material foi encaminhado para análise por arqueólogos do Instituto de Arqueologia da Academia de Ciências da República Tcheca, em Praga, e do Museu da Prata Tcheca, localizado em Kutná Hora.

Para o arqueólogo Filip Velímský, do instituto, a descoberta pode ser comparada a ganhar na loteria ainda que, séculos atrás, alguém tenha sido o grande perdedor.

“Provavelmente, esse tesouro foi escondido no primeiro quarto do século 12, um período marcado por forte instabilidade política interna”, explicou.

À época, disputas entre membros da dinastia Přemysl pelo trono principesco de Praga provocavam conflitos constantes no país.

Enterrar moedas em recipientes de cerâmica era uma prática comum para protegê-las em tempos de guerra ou incerteza. Nesse caso, o método funcionou perfeitamente, ainda que o dono original jamais tenha retornado para recuperar sua fortuna, que só voltou à luz quase nove séculos depois.

Segundo os especialistas, o valor do tesouro era extraordinário para a época. “Não temos dados precisos sobre o poder de compra das moedas na virada dos séculos 11 e 12”, afirmou Velímský.

“Mas era uma quantia enorme, completamente fora do alcance de uma pessoa comum. Pode ser comparada a ganhar um prêmio milionário.”

A região de Kutná Hora era estratégica e frequentemente atravessada por exércitos rivais que disputavam o controle de Praga. Por isso, os arqueólogos avaliam que as moedas poderiam ter sido destinadas ao pagamento de soldados ou até mesmo representar um espólio de guerra.

Análises iniciais indicam que os denários foram cunhados em diferentes locais da região e durante o governo de três líderes da dinastia Přemysl: o rei Vratislav II e os príncipes Břetislav II e Bořivoje II, entre os anos de 1085 e 1107.





De acordo com Lenka Mazačová, diretora do Museu da Prata Tcheca, as moedas provavelmente foram produzidas na Casa da Moeda de Praga, a partir de prata importada para a Boêmia. O metal é uma liga que inclui cobre, chumbo e pequenas quantidades de outros elementos. Estudos mais detalhados devem identificar a composição exata e ajudar a rastrear a origem da prata utilizada.

Agora, a equipe do museu trabalha no registro completo do acervo, além da limpeza, restauração e análises por raio-X e espectrometria. A expectativa é que o tesouro seja exibido ao público em 2025, oferecendo um raro vislumbre da história da República Tcheca no século 12.