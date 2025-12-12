Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/K. Meech (IfA/U. Hawaii)) Cometa

O cometa 3I/Atlas, identificado em 1º de julho, ganhou destaque entre

astrônomos ao exibir um comportamento que foge aos padrões conhecidos.

Desde sua descoberta, especialistas observam características que não se

encaixam no perfil típico de cometas, o que abriu espaço para uma série

de hipóteses, algumas extremamente improváveis, como a possibilidade de envolver tecnologia não humana.

A comunidade científica, porém, reforça que as evidências apontam para um cometa genuíno, ainda que bastante incomum.

A expectativa cresce porque o dia 19 de dezembro será crucial para as

pesquisas. Nessa data, o 3I/Atlas passará a aproximadamente 270 milhões

de quilômetros da Terra, distância considerada favorável para medições

mais refinadas e análises detalhadas.

O sobrevoo deve ajudar a esclarecer as origens e a composição do objeto, além de testar modelos que vêm sendo discutidos desde julho. Entre os aspectos que tornam o cometa tão singular estão:

Velocidade elevada: cerca de 60 km/s, muito superior à registrada em outros visitantes interestelares, como 1I/’Oumuamua (26 km/s) e 2I/Borisov (32km/s);

Mudanças de coloração: a tonalidade do cometa já variou três vezes desde sua detecção;

Luminosidade instável: o brilho apresentou picos súbitos, mais intensos do que o observado em cometas tradicionais;

Emissões de rádio: fenômeno considerado raro, embora já registrado em outros corpos similares, mas não com a mesma intensidade.



Essas peculiaridades fazem do 3I/Atlas um dos objetos mais instigantes já

observados na categoria de cometas interestelares.

Para os pesquisadores, ele oferece uma chance valiosa de ampliar o entendimento sobre como esses corpos se formam, como se comportam e por que alguns apresentam trajetórias tão atípicas.



Com a aproximação marcada para 19 de dezembro, astrônomos consideram que uma nova janela de descobertas pode estar se abrindo. A expectativa é que as observações desse encontro forneçam dados inéditos e ajudem a decifrar detalhes ainda desconhecidos sobre a diversidade dos visitantes cósmicos que cruzam o Sistema Solar.