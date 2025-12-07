Divulgação/Casa Branca Trump e Netanyahu discutem plano para cessar-fogo em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (7) que pretende se reunir ainda este mês com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar do plano americano destinado a encerrar a guerra de dois anos na Faixa de Gaza. Segundo ele, a segunda fase da iniciativa está “próxima de ser concluída”. A declaração foi dada durante uma coletiva conjunta com o chanceler alemão Friedrich Merz.

Netanyahu disse que o encontro terá como foco oportunidades para avançar em direção a um acordo de paz e para pôr fim ao domínio do Hamas no território palestino. Ele destacou que “conversas muito importantes” devem ocorrer no final do mês a fim de garantir a implementação da próxima etapa do plano.

A proposta de Washington inclui a libertação dos reféns israelenses que ainda estão sob poder do Hamas e a criação de um governo palestino tecnocrático interino em Gaza, supervisionado por um “conselho de paz” internacional e apoiado por uma força de segurança composta por diferentes países.

O premiê israelense também afirmou que a primeira fase do plano está “prestes a ser concluída”, embora a violência na região não tenha cessado totalmente desde o início do cessar-fogo, em vigor desde 10 de outubro.

Nesse período, o Hamas devolveu 20 reféns vivos e os corpos de outras 27 pessoas, em troca da libertação de cerca de 2 mil presos e detidos palestinos. Um corpo de refém permanece em Gaza.