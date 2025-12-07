x Chernobyl

O escudo protetor da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, sofreu danos após um ataque de drone atribuído às forças russas, segundo agências internacionais, a estrutura, um confinamento de aço construído para isolar o material radioativo remanescente do desastre de 1986, foi atingida em fevereiro, três anos após o início da guerra.

De acordo com a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), uma inspeção realizada na semana passada constatou que o impacto do drone “degradou a estrutura”, reduzindo temporariamente sua capacidade de isolamento. O diretor-geral da agência, Rafael Grossi, afirmou em comunicado que a missão “confirmou que a estrutura de proteção havia perdido suas funções primárias de segurança, incluindo a capacidade de confinamento”.

Apesar disso, a avaliação técnica concluiu que não houve danos permanentes às estruturas de suporte nem aos sistemas de monitoramento. Segundo Grossi, reparos iniciais já foram concluídos, “mas a restauração completa continua sendo essencial para evitar maiores danos e garantir a segurança nuclear a longo prazo”.

A ONU havia informado, em 14 de fevereiro, que autoridades ucranianas relataram o impacto de um drone com ogiva explosiva, que provocou um incêndio e danificou o revestimento ao redor do reator número quatro, o mesmo destruído no maior acidente nuclear da história. Kiev atribuiu o ataque à Rússia, mas Moscou negou envolvimento.

Os níveis de radiação permaneceram estáveis e não houve registros de vazamento, segundo organismos internacionais.

A explosão de 1986 espalhou radiação por vastas áreas da Europa e mobilizou milhares de trabalhadores soviéticos em operações de contenção. O último reator ativo da usina foi desligado em 2000. Durante a invasão russa em 2022, tropas de Moscou ocuparam o complexo por mais de um mês, no avanço inicial rumo a Kiev.

A inspeção da AIEA coincidiu com um levantamento nacional sobre os impactos da guerra em subestações elétricas e demais infraestruturas críticas afetadas após quase quatro anos de conflito entre Rússia e Ucrânia.