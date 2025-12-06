TkTok Vídeo flagra crocodilo gigante atacando elefante em rio

Um elefante-pigmeu de Bornéu (subespécie do elefante-asiático) foi atacado por um crocodilo-de-água-salgada enquanto atravessava o rio Kinabatangan, no estado de Sabah, nordeste da ilha de Borné u. O momento foi registrado em vídeo por Sufri Johny e amplamente divulgado em redes sociais e veículos de notícias locais.





No registro, é possível ver o grande réptil perseguir e tentar morder o paquiderme durante a travessia. Apesar do susto e da investida do crocodilo, o elefante, cuja pele é espessa, dura e rugosa, conseguiu escapar do ataque e seguir rio acima, segundo as imagens e relatos publicados. O vídeo foi repercutido por perfis de turismo e por jornais locais que cobriram o caso.

O episódio ocorreu no rio Kinabatangan, uma das áreas mais ricas em biodiversidade de Sabah, onde manguezais, florestas inundáveis e pântanos abrigam uma grande concentração de fauna, incluindo crocodilos-de-água-salgada e a população local de elefantes de Bornéu. O Kinabatangan é a segunda maior bacia fluvial da Malásia e já é foco de programas de conservação e turismo de observação de vida selvagem.

A espécie do crocodilo envolvido, o crocodilo-de-água-salgada (Crocodylus porosus), é o maior réptil do planeta e conhecida por sua força e comportamentos predatórios em ambientes aquáticos e litorâneos; adultos podem atingir vários metros de comprimento e são capazes de atacar animais de grande porte.

Já os elefantes de Bornéu (Elephas maximus borneensis), frequentemente chamados de elefantes-pigmeus por seu porte relativamente menor em comparação a outras populações asiáticas, foram reavaliados recentemente e estão classificados como Endangered (ameaçados) na Lista Vermelha da IUCN, em razão da perda e fragmentação de habitat e do declínio populacional.

Incidentes entre crocodilos e elefantes na região não são inéditos. Em 2024 houve cobertura sobre um filhote de elefante que teria sido arrastado por um crocodilo no mesmo rio, episódio que chamou atenção para os riscos que animais jovens e indivíduos isolados enfrentam nas margens e travessias fluviais.

Especialistas e autoridades de conservação costumam apontar que a combinação entre pressões antrópicas (desmatamento, agronegócio, turismo mal planejado) e a ocupação humana dos corredores de fauna aumenta a probabilidade de encontros perigosos entre espécies.





O caso reforça dilemas de conservação em Bornéu: a coexistência entre grandes mamíferos ameaçados e predadores aquáticos emblemáticos, a necessidade de proteger corredores florestais que permitem travessias seguras e a importância de monitoramento e educação local para reduzir riscos tanto para a fauna quanto para comunidades ribeirinhas.

Organizações ambientais e autoridades de Sabah têm programas em andamento, mas os especialistas dizem que esforços adicionais são necessários para mitigar conflitos e preservar populações já em declínio.