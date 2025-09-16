Scott Rodgerson/Unsplash Acidente foi registrado pela polícia de Mwanza, que investiga as causas

Quatro freiras da Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus morreram em um grave acidente, nesta segunda-feira (14), em Mwanza, na Tanzânia.

Segundo informação do portal italiano de notícias il Fatto Quotidiano, elas ocupavam um veículo off-road em direção ao Aeroporto de Mwanza para retornar à Itália, quando colidiram com um caminhão.



Uma das vítimas, a Irmã Nerina De Simone, de 63 anos , era italiana da cidade de Campânia.

Outra vítima fatal é a Irmã Lilian Kapongo, 55 anos, Superiora Geral, originária da Tanzânia, mas que morava em Santa Marinella, em Roma, há vários anos; além da Irmã Damaris Matheka, 51 anos, e a Irmã Stellamaris Muthini , de 48 anos, ambas quenianas.



O motorista do veículo em que viajavam também morreu.

Uma quinta freira que estava com o grupo foi hospitalizada e está em estado crítico, de acordo com a imprensa italiana.



A notícia foi divulgada pela União das Superioras Maiores da Itália e pelas próprias Irmãs Carmelitas Missionárias.



As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas.



A Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus foi fundado na região de Ragusa, na Sicília, no início do século passado, mas tem sua principal base no Lácio, próximo a Roma.



Manifestações



Nas redes sociais, Salvatore Rumeo, Bispo de Noto, lamentou o ocorrido e prestou condolências.



"Diante de tão grande sofrimento, como o que hoje perturba a vida de nossa diocese, gostaria de expressar minha proximidade à Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias, tão querida e próxima de nós. A toda a Congregação, tão duramente afetada, renovo minha proximidade e afeto, tanto em meu nome quanto em nome de toda a diocese", postou o bispo.







A Irmã Monica Muccio, superiora da Província Europeia da Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus, disse que todos estão chocados.



"Ainda não temos clareza para falar sobre isso. Estamos perdendo uma parte importante da nossa congregação" , disse.

Do Brasil, o Colégio Dom Elizeu, que pertence a Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus, com unidade em Uberaba (MG) e sede geral em Roma, também se manifestou nas redes sociais.

"Elas partiram para a Casa do Pai após um trágico acidente... De forma especial, recordamos com carinho a presença de Irmã Lilian e Irmã Maria Nerina em nosso colégio, cuja passagem deixou marcas de fé, amor e dedicação. Neste momento de dor, permaneçamos unidas em oração e confiança na promessa de Cristo".