Crocodilo devora tartaruga marinha e vira "alvo" de tubarões

Uma cena impressionante da vida selvagem foi registrada na Austrália e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais: um crocodilo de grande porte foi flagrado devorando uma tartaruga marinha , enquanto era seguido de perto por filhotes de tubarões. As imagens chamaram a atenção pela combinação incomum de predadores em um único momento.

O registro foi feito por um fo tógrafo marinho durante um passeio de observação marítima em uma região costeira conhecida pela rica biodiversidade.

No vídeo, o crocodilo aparece segurando a tartaruga com a boca, enquanto pequenos tubarões nadam ao redor, aparentemente atraídos pelos restos do alimento e pela movimentação na água.

Encontros como esse, apesar de raros de serem filmados, fazem parte do equilíbrio natural dos ecossistemas australianos. Crocodilos-de-água-salgada são predadores de topo e ocasionalmente se alimentam de tartarugas, especialmente quando essas se aproximam de zonas costeiras ou estuarinas.

Já os filhotes de tubarão costumam seguir grandes predadores em busca de sobras, comportamento semelhante ao de outras espécies oportunistas no mar.





Os crocodilos-de-água-salgada

A Austrália abriga a maior população de crocodilos-de-água-salgada do mundo (Crocodylus porosus), única espécie do país totalmente adaptada ao ambiente marinho. Também chamados de crocodilos-marinhos, eles podem alcançar até 7 metros de comprimento e pesar mais de uma tonelada, deslocando-se com facilidade entre rios, manguezais e alto-mar graças à capacidade de eliminar o excesso de sal do organismo por glândulas especiais.

Diferentemente do crocodilo-de-água-doce (Crocodylus johnstoni), que habita apenas rios e lagoas do interior, o crocodilo-marinho é altamente territorial e ocupa áreas costeiras do norte australiano, onde divide o ambiente com tartarugas, dugongos e tubarões, cenário que frequentemente resulta em encontros predatórios como o que foi recentemente registrado.