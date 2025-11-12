Reprodução Redes Sociais Putin surge com mãos inchadas e confirma boatos sobre saúde

Aos 73 anos, o estado de saúde do presidente russo, Vladimir Putin, voltou a ser motivo de especulação. A discussão ganhou força após novas fotos do líder circularem na imprensa internacional e nas redes sociais, mostrando suas mãos com veias salientes.

As imagens foram inicialmente publicadas pelo tabloide britânico The Sun e registram o momento em que Putin conversa com Yekaterina Leshchinskaya, dirigente do movimento pró-Kremlin “Pátria Saudável”.

Nas fotos, o presidente aparece com o punho fechado, e o aspecto das mãos chamou a atenção de veículos internacionais, como o portal ucraniano TSN.ua (TCH), que destacou o inchaço visível.

Apesar da repercussão, o Kremlin voltou a negar qualquer problema de saúde, afirmando que Putin está em boas condições físicas. Especialistas consultados por meios de comunicação estrangeiros apontam que as veias aparentes podem ser apenas um sinal natural do envelhecimento, comum em pessoas mais velhas e fisicamente ativas.





Putin está no poder há mais de duas décadas, tendo alternado entre os cargos de presidente e primeiro-ministro desde 1999. Ele comandou o país como presidente de 2000 a 2008, assumiu como primeiro-ministro entre 2008 e 2012 e voltou à Presidência em 2012, onde permanece até hoje.

Com cerca de 25 anos consecutivos no comando da Rússia, sendo 21 deles como chefe de Estado, Putin se tornou o líder que mais tempo permaneceu no poder desde a era de Josef Stalin.