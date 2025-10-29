Reprodução: redes sociais/X O navio MS Ventura da P&O Cruises, atracado no porto de A Coruña, na Espanha

Um tripulante do cruzeiro MS Arvia, da P&O Cruises, que partiu da Inglaterra e seguia para o Caribe, morreu no domingo (26) após um acidente a bordo.

As causas ainda não foram esclarecidas e são investigadas por autoridades britânicas.



Por conta da morte do tripulante, o navio fez uma escala não programada no porto de A Coruña, na Espanha, dois dias após deixar Southampton, em viagem transatlântica de duas semanas rumo ao Caribe.



A identidade do tripulante não foi revelada. Por meio de porta-voz, a P&O Cruises, pertencente à Carnival UK, informou ao The Post que prestará todo apoio necessário à família e aos colegas do tripulante.



“Nossos pensamentos e orações estão com a família e os amigos deles, tanto a bordo quanto em casa, e estamos oferecendo todo o apoio possível a eles”, afirmou.



De acordo com postagem na rede social X do porto de A Coruña, o MS Arvia permaneceu atracado no porto das 15 horas até a noite de domingo, antes de retomar a viagem em direção a Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias.



O navio, com capacidade para 5.2 mil hóspedes e 1.8 mil tripulantes, atravessará o Atlântico até o Caribe, com chegada prevista em Bridgetown, Barbados, no dia 7 de novembro.





Segundo a BBC, o Departamento de Investigação de Acidentes Marítimos do Reino Unido embarcará no navio na próxima parada para iniciar uma avaliação preliminar e definir os próximos passos da investigação.



O acidente ocorre horas antes de outro incidente grave no Mar Mediterrâneo, envolvendo um funcionário da Viking Cruises que caiu ao mar do Viking Star, durante uma viagem de oito dias entre Atenas, na Grécia, e a Turquia.

Operações de busca e resgate foram iniciadas para localizar o tripulante.

