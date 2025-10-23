City of Ann Arbor Fire Department - Government Pássaro faz ninho em exaustor e provoca incêndio em cozinha

Um incêndio com causa inusitada surpreendeu moradores de Ann Arbor, no estado de Michigan (EUA), no último domingo (19). Segundo o Corpo de Bombeiros local, as chamas que atingiram um apartamento em Island Drive começaram dentro das paredes, e o motivo deixou todos perplexos: um ninho de animal escondido no exaustor da cozinha.

City of Ann Arbor Fire Department - Government Pássaro faz ninho em exaustor e provoca incêndio em cozinha

Em publicação nas redes sociais, o Departamento de Bombeiros explicou que o material usado para o ninho, somado à gordura acumulada no equipamento, acabou superaquecendo até pegar fogo.

“Com o tempo, o material do ninho e a gordura acumulada aqueceram o suficiente para se incendiar. Graças à ação rápida dos bombeiros, os danos foram limitados” , afirmou o órgão.

City of Ann Arbor Fire Department - Government Pássaro faz ninho em exaustor e provoca incêndio em cozinha

As autoridades alertaram os moradores a ficarem atentos a ruídos estranhos ou mau funcionamento nos exaustores.





“Se o ventilador não estiver puxando o ar corretamente, pode haver algo bloqueando o fluxo. Também é importante garantir que as saídas externas tenham coberturas adequadas para impedir a entrada de animais” , reforçaram os bombeiros.



