WFLA Homem nu invade casas e apavora bairro na Flórida

Uma madrugada de terror tomou conta de um bairro em Pinellas Park, na Flórida (EUA), quando um homem completamente nu invadiu diversas casas, destruiu propriedades e chegou a se masturbar em público antes de ser capturado pela polícia. As informações são do NY Post.

Identificado como Joshua Garrison, de 23 anos, o invasor foi flagrado por câmeras de segurança circulando pelos quintais das residências na região de St. Petersburg na semana passada. Segundo as imagens, ele aparece andando nu, se tocando sexualmente e quebrando objetos.

“Eu estava dormindo quando a campainha tocou. Abri a porta e havia um homem completamente pelado na minha frente” , contou o morador David Dale à emissora WFLA.

“Ele arremessou um vaso no meu caminhão e arrancou as luzes da frente da minha casa” , completou.

Outro vizinho, Thomas Reischmann, relatou que Garrison tentou entrar em sua casa pela janela, correu para o quintal e voltou armado.

“Ele foi até o meu galpão, pegou um machado e voltou para a varanda. Não sabemos por que ele não usou” , afirmou.

Antes de fugir, o suspeito ainda abriu uma geladeira externa, bebeu uma garrafa de cerveja e uma lata de refrigerante e saltou uma cerca de quase dois metros, desaparecendo na escuridão.

A sequência de invasões deixou os moradores em alerta.

“Aqui em Pinellas Park, todo mundo é defensor da Segunda Emenda. Se ele tivesse entrado, teríamos atirado” , disse um vizinho que preferiu não se identificar.

“Ele teve sorte de sair vivo.”





A polícia recebeu diversas chamadas sobre as invasões na madrugada de 7 de outubro e prendeu Garrison três dias depois. Segundo a emissora Fox 13 News, o homem seria morador de rua e enfrenta várias acusações, incluindo invasão armada de residência, comportamento lascivo, vandalismo e violação de condicional.

As autoridades não divulgaram se o suspeito estava sob efeito de drogas ou álcool durante o episódio. O caso, no entanto, deixou a vizinhança traumatizada, e aliviada por o desfecho não ter sido ainda mais trágico.