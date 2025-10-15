Segura EP - C5GYE/Reprodução O local foi interditado com viaturas da polícia e caminhões dos bombeiros

Um carro-bomba explodiu em frente a um shopping em Guayaquil, no Equador, nesta terça-feira (14), por volta das 18h no horário local (20h em Brasília), deixando uma pessoa morta e várias feridas.

As autoridades encontraram um segundo veículo com explosivos que não detonou e o neutralizaram. Equipes policiais ainda identificaram quatro cargas explosivas de alto poder no local.

O Ministério Público e a Polícia Nacional informaram que a ação foi atribuída a grupos criminosos, que, segundo o governo, têm o objetivo de semear o caos.

O ministro do Interior, John Reimberg, afirmou que a Polícia Nacional segue operando de forma permanente para conter a ameaça e identificar os responsáveis. Ele explicou que dois veículos estavam envolvidos, um deles explodiu, enquanto o outro continha explosivos que foram desativados.

Reimberg detalhou ainda que o esquadrão antibombas permanece no local realizando explosões controladas e perícias para identificar o tipo de material usado. Segundo o ministro, os artefatos não eram caseiros, mas sim de “ elaboração profissional ”, fabricados por grupos criminosos com o objetivo de causar caos no país.

Em atualização posterior, o governo informou que foram encontradas quatro cargas explosivas de alta potência, com fusíveis de segurança, além de um dispositivo eletrônico usado para ativação.

John Reimberg/Reprodução Quatro cargas explosivas de alta potência com seus fusíveis de segurança e um dispositivo eletrônico de acionamento foram apreendidos pela polícia









Segurança

A empresa pública de segurança de Guayaquil informou que a via foi interditada com viaturas da polícia e caminhões dos bombeiros e confirmou que a emergência foi provocada pela detonação de artefatos explosivos.

As autoridades pediram que os moradores evitem circular pela área até que as investigações sejam concluídas.

A explosão aconteceu em uma área comercial, cercada por restaurantes, lojas, consultórios, hotéis, um hospital e o maior centro econômico da cidade.





Na semana passada, o carro do presidente Daniel Noboa foi atacado com pedras durante uma manifestação, episódio que aumentou a tensão política no país.