Reprodução/KCNA Desfile em comemoração aos 80 anos do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte.

O governo da Coreia do Norte realizou neste sábado (11) um desfile militar em Pyongyang para comemorar o 80° aniversário do Partido dos Trabalhadores do país. Durante o evento, foi exibido um novo míssil intercontinental, conhecido como ICBM (veículo planador hipersônico e mísseis balísticos internacionais). O líder norte-coreano Kim Jong-un, particiou da cerimônia princial na capital.

Leia mais notícias sobre a Coréia do Norte: Kim Jong-Un visita navio projetado para "punir o inimigo"

Segundo a KCNA, imprensa estatal do país, o público acompanhou e aclamou a passagem do ICBMs Hwasongpho-20, que se tornou o sistema de armas nucleares estratégico mais poderoso da Coreia do Norte.

"A multidão irrompeu em aplausos entusiasmados quando uma coluna de ICBMs Hwasongpho-20, as armas nucleares estratégicas mais poderosas da Coreia do Norte, entrou na praça, ocupando toda a rota do desfile."





De acordo com a agência oficial norte-coreana, as colunas de sistemas de mísseis de cruzeiro estratégicos de longo alcance, drones e mísseis superfície-ar e superfície-superfície percorreram a praça uma a uma, demonstrando o potencial avançado da tecnologia de defesa e a rápida evolução militar da Coreia do Norte, que atrai atenção global.

Reprodução/Korean Central Television Desfile de comemoração do aniversário de 80 anos do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte.





"Os sistemas de armas estratégicas, entidades de força absoluta que formam a essência da capacidade militar de autodefesa, fortalecida de forma constante pelo WPK para defender o direito à existência, ao desenvolvimento e à paz, entraram na praça, fazendo a terra tremer."

Conforme o The New York Times, a cerimônia contou com a presença de Li Qiang, primeiro-ministro da China; Dmitri Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e aliado próximo do presidente Vladimir Putin; e To Lam, chefe do Partido Comunista do Vietnã, em uma demonstração de solidariedade contra a ordem global liderada pelos Estados Unidos.

Reprodução/KCNA Desfile militar em comemoração aos 80 anos dos 80 anos do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte.





Em setembro, Kim Jong-un foi um dos 24 líderes mundiais que foram recebidos pelo presidente da China, Xi Jinping, para participar de um desfile militar no país.