Hostages Families Forum Os reféns do Hamas

Autoridades israelenses confirmaram a indicação de que o Hamas pode antecipar a libertação dos reféns mantidos em Gaza, possivelmente ainda neste domingo (12), segundo relatos da imprensa hebraica que citam fontes do governo.

''Essa é a lista dos reféns que tem que ser libertos. Como você vê aqui tem duas duplas de irmãos. Dois deles são irmãos gêmeos e os outros dois não são gêmeos, a família Cúnio e a família Berman. Todos eles, os quatro, foram sequestrados das suas casas. Eles viviam nos kibbutzimas do país'', Diz Miriam Sanger, colunista do iG em Israel.

A informação reforça reportagem do Wall Street Journal, que aponta que o grupo terrorista teria sinalizado a intenção de concluir o processo antes da chegada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevista para a manhã desta segunda-feira (13) em Israel.

Apesar das indicações, não houve confirmação oficial sobre a mudança no cronograma, e a expectativa inicial do governo israelense era de que a libertação ocorresse apenas na manhã de segunda-feira.

A agência AFP comunicou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou estar pronto para receber todos os reféns mantidos em Gaza ainda hoje.

"Israel está preparado e pronto para receber imediatamente todos os nossos reféns", disse Netanyahu em um comunicado divulgado neste domingo.

Segundo o Wall Street Journal, o Hamas informou a Israel, por meio de mediadores árabes, que 20 reféns estão vivos e poderiam ser entregues ainda hoje. Um funcionário israelense ouvido pelo jornal declarou que o país está preparado para recebê-los neste domingo, embora considere mais provável que a operação ocorra no prazo anteriormente definido.

As autoridades israelenses também confirmam que 26 reféns morreram. Em mensagem enviada às famílias na noite de sábado, Gal Hirsch, coordenador israelense para a questão dos sequestrados, afirmou que a libertação está prevista para a manhã de segunda-feira, no horário local — o que corresponde à madrugada de domingo para segunda no Brasil. Ele acrescentou que também é esperada a entrega dos corpos dos reféns que já morreram.

A possível antecipação do processo está diretamente ligada à visita de Trump, que deve se reunir com lideranças israelenses e parentes dos sequestrados assim que chegar ao país.

O governo mantém canais de comunicação com os familiares e, embora ainda trate a antecipação como uma possibilidade, diz estar pronto para operar a recepção a qualquer momento.