Aparecida, município conhecido pelo turismo religioso, pode perder o título de Estância Turística em 2027
Durante a Novena em honra à Padroeira do Brasil, o Santuário Nacional de Aparecida prepara uma operação especial para receber os milhares de devotos que devem visitar o local entre os dias 10 e 12 de outubro. A expectativa é de fluxo intenso de peregrinos a pé, de bicicleta, carro ou em romarias organizadas.

Como o feriado de Nossa Senhora Aparecida cai em um domingo neste ano, a administração do Santuário prevê que muitos fiéis comecem a chegar já na sexta-feira (10). Por isso, diversos espaços funcionarão sem interrupção no fim de semana prolongado.

Veja os principais horários de funcionamento no dia 12 e no período especial:

Estrutura geral

  • Estacionamento: abre às 5h15 do dia 10 e fecha às 22h do dia 12
  • Tenda dos Peregrinos: das 7h do dia 10 às 19h do dia 12
  • Posto Médico: das 7h do dia 10 às 21h do dia 12

Espaços religiosos

  • Visita à imagem: 5h15 às 21h
  • Rampa da imagem: 5h às 19h
  • Sala das Promessas: 5h às 18h
  • Basílica Histórica: 6h às 19h
  • Confissões: 14h às 16h

Setores pastorais e sacramentos

  • Secretaria de Pastoral: 4h30 às 19h
  • Balcões de marcação de missas: 5h30 às 18h
  • Secretaria de Batismo: 7h às 16h
  • Batizados: às 9h, 10h30, 12h, 13h30 e 15h

Atendimento ao devoto

  • Balcões da Família dos Devotos: 7h às 19h
  • Centro de Informações Turísticas e Ponto de Encontro: 7h às 18h

Visitação e turismo religioso

  • Circuito de Visitação (Mirante, Museu, Fachadas e Cúpula): 7h às 16h30
  • Casa do Pão: 5h às 18h
  • Expresso Santuário (trenzinho): 8h30 às 17h45

Apoio aos romeiros

  • Sala dos Motoristas: abre às 6h do dia 11 e fecha às 18h do dia 12
  • Centro de Apoio ao Romeiro (lojas): 5h às 19h
  • Praça de Alimentação e quiosques: 4h às 20h

Cidade do Romeiro

  • Cidade do Romeiro e Caminho do Rosário: abrem às 6h do dia 11 e fecham às 19h30 do dia 12
  • Pizzeria Tutti Santi: 18h às 23h
  • Obelisco Café: 10h às 21h
  • Pedalinhos Devotos Mirins: 8h às 17h

Lojas oficiais

  • Loja Oficial do Subsolo: 6h às 18h
  • Loja Oficial 1: 3h às 21h
  • Loja Oficial 2: 4h30 às 17h30
  • Loja do Morro do Cruzeiro: 7h às 17h30
  • Loja do Museu: 6h às 18h
  • Loja da Cúpula: 6h às 18h

A administração do Santuário orienta os fiéis a se informarem com antecedência e reforça que toda a estrutura foi planejada para acolher com segurança e conforto os devotos que visitam a Casa da Mãe Aparecida durante o feriado nacional.

