Israel aprovou acordo com Hamas, nesta quinta-feira (9), para iniciar a primeira fase do plano de paz em Gaza, concordando com a troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos, dentro de 72 horas.

É o acordo para o primeiro passo do plano de cessar-fogo na Faixa de Gaza, proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



"O governo aprovou o plano para a libertação de todos os reféns — os vivos e os mortos", disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, em sua rede social X.



Tanto israelenses quanto palestinos comemoraram o anúncio do acordo, o maior passo até agora para encerrar dois anos de guerra, nos quais mais de 67 mil palestinos foram mortos.



O Hamas declarou oficialmente o fim da guerra com Israel, nesta quinta, após negociações conduzidas pelos Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia.

Antes da aprovação do governo de Israel, a proposta passou pelo Conselho de Segurança do país.

Segundo a imprensa israelense, dois dos representantes da extrema direita israelense que compõem o governo de Netanyahu votaram contra a aprovação do acordo: Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional, e Bezalel Smotrich, das Finanças.

Ao fim da reunião do Conselho, Ben-Gvir disse que ele e seu partido derrubariam o governo de Netanyahu caso o Hamas não fosse desmantelado.

Libertação dos reféns

Familiares aguardam a libertação dos reféns capturados pelo Hamas nos ataques mortais que deram início ao conflito, em outubro de 2023.



Acredita-se que 20 reféns israelenses ainda estejam vivos em Gaza, enquanto 26 estariam mortos. Não se sabe ao certo o destino de pelo menos dois deles.

O Hamas indicou que recuperar os corpos dos mortos pode levar mais tempo do que libertar os que estão vivos.



Um porta-voz do governo israelense afirmou que o cessar-fogo entraria em vigor 24 horas após a aprovação do acordo pelo governo.

Após esse período de 24 horas, os reféns mantidos em Gaza seriam libertados em até 72 horas.







O chefe exilado do Hamas em Gaza, Khalil Al-Hayya, disse que recebeu garantias dos Estados Unidos e de outros mediadores de que a guerra acabou.



Pelo acordo , os combates cessarão, Israel se retirará parcialmente de Gaza e o Hamas libertará todos os reféns restantes em troca de centenas de prisioneiros mantidos por Israel.

Frotas de caminhões transportando alimentos e ajuda médica deverão ser autorizados a chegar a Gaza para socorrer civis, centenas de milhares dos quais estavam abrigados em tendas, depois que as forças israelenses destruíram suas casas e arrasaram cidades inteiras.



O plano de paz foi apresentado no fim de setembro pelo presidente Donald Trump.