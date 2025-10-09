FreePik O comunicado levou a REE a solicitar à Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência

A operadora de rede elétrica da Espanha, REE (Red Eléctrica), emitiu um alerta sobre oscilações bruscas de tensão no sistema elétrico peninsular detectadas nas últimas duas semanas.

Embora as variações permaneçam dentro dos limites técnicos estabelecidos, a empresa informou que as flutuações podem provocar desligamentos automáticos em cadeia na geração e no consumo, criando risco de um novo apagão semelhante ao ocorrido em abril deste ano, que afetou Portugal e Espanha por mais de 12 horas.

O comunicado levou a REE a solicitar à CNMC (Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência) a aprovação urgente de um conjunto de medidas operacionais temporárias para reforçar a estabilidade da rede.

As ações, de caráter excepcional, devem vigorar por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 15, e serão submetidas a monitoramento diário e consulta pública.

O problema foi identificado em um contexto de crescente participação da energia solar na matriz espanhola. Segundo a REE, as variações estão associadas a mudanças súbitas nos programas de produção das centrais renováveis, especialmente fotovoltaicas.

A concentração de geração solar em determinadas regiões e a redução do consumo nos horários de pico de produção têm criado um efeito de “descarga” nas redes, dificultando a resposta das centrais responsáveis pelo controlo dinâmico de tensão.

Entre as medidas propostas, estão a obrigatoriedade de cumprimento dos PTR (Perfis de Rampa Técnica) por todas as instalações — inclusive as que não participam da regulação secundária — e o reforço do serviço de controlo dinâmico da tensão.

Também está prevista a duplicação do número de medições por período, de 30 para 60, e o aumento da proporção de amostras válidas consideradas, de 75% para 90%. O objetivo é garantir maior capacidade de resposta das centrais diante de variações rápidas na rede.





Alerta da REE

O alerta da REE ocorre poucos dias após a divulgação de um relatório da ENTSO-E, a rede europeia de operadores de sistemas de transporte de eletricidade, que recomendou melhorias no controlo de tensão em toda a Península Ibérica.

O documento citava o apagão de abril, provocado por falhas em uma central fotovoltaica em Badajoz, cuja instabilidade se propagou para Portugal devido à interligação das redes.

A operadora espanhola advertiu que a interdependência entre os sistemas de Espanha e Portugal mantém o risco de propagação de falhas elétricas em caso de novo colapso.

O Ministério espanhol de Transição Ecológica defende que as medidas propostas sejam transitórias, enquanto se desenvolve um novo procedimento capaz de integrar todas as tecnologias — e não apenas as renováveis — no controlo de tensão.

A CNMC deve decidir em breve sobre a aprovação das medidas, em meio a avaliações técnicas que buscam equilibrar a estabilidade do sistema com a competitividade no mercado de energia.