Reprodução/Pop Mart O boneco Labubu se tornou febre após celebridades postarem fotos com eles

Labubus falsificados foram responsáveis por 90% dos brinquedos ilegais apreendidos este ano na fronteira do Reino Unido. Muitas dessas réplicas continham substâncias químicas proibidas ou apresentavam riscos de asfixia. As informações são do The Guardian.

Os agentes da fronteira interceptaram quase 259 mil brinquedos falsos, avaliados em mais de £3,5 milhões (mais de R$ 21 milhões na cotação atual), sendo 236 mil réplicas da figura popular da Pop Mart, conhecida pelo visual estranhamente fofo e dentes pontudos.

As bonecas Labubu ganharam popularidade entre crianças e adultos após viralizarem nas redes sociais. O sucesso foi impulsionado também pela adesão de celebridades como Rihanna, que passou a usar o personagem como acessório, pendurando em bolsas e mochilas.

Com a alta demanda, surgiu um mercado paralelo preocupante. Segundo o Chartered Trading Standards Institute, as versões falsificadas são produzidas com baixa qualidade e apresentam perigo: partes pequenas como olhos, mãos e pés podem se soltar facilmente, representando risco de asfixia para crianças.













De acordo com o Escritório de Propriedade Intelectual ( IPO), cerca de 75% dos brinquedos apreendidos falharam nos testes de segurança, apresentando substâncias químicas proibidas e peças que apresentam risco de asfixia.

A vice-diretora de fiscalização do IPO, Helen Barnham, comentou sobre as falsificações: “Com brinquedos falsificados, o que você vê raramente é o que você recebe. Por trás da embalagem, podem estar escondidos riscos de asfixia, produtos químicos tóxicos e peças defeituosas que colocam as crianças em perigo real. Esses produtos passaram por todas as verificações de segurança exigidas pela lei, e é por isso que estamos trabalhando com nossos parceiros para manter essas falsificações perigosas fora dos lares do Reino Unido”.

Uma nova campanha do IPO em colaboração com os principais varejistas de brinquedos, autoridades locais e influenciadores de mídia social tem como objetivo aumentar a conscientização entre os compradores sobre os danos ocultos associados às falsificações.

A pesquisa da IPO revelou que 46% dos compradores de produtos falsificados enfrentaram problemas sérios, que vão desde brinquedos quebrando rapidamente a rotulagem inadequada, odores tóxicos e até casos de crianças adoecendo.

O órgão britânico destacou ainda que o caso dos Labubus representa apenas uma pequena parte do problema. E afirmou que as organizações criminosas estão ampliando suas ações e mirando diversas categorias de brinquedos.

Como evitar comprar itens falsificados?

Compre apenas em lojas e sites oficiais das marcas e evite negociar com vendedores terceirizados.

Leia com atenção as avaliações dos compradores, principalmente se houver comentários negativos, eles podem revelar problemas importantes.

Desconfie de ofertas com preços muito abaixo do normal. Produtos falsificados costumam ser muito mais baratos.

Verifique se a embalagem é original e se contém informações de segurança e faixa etária recomendada.

Observe o produto com atenção: brinquedos originais não apresentam peças soltas, costuras frouxas ou compartimentos de pilhas mal encaixados.



