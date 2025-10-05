Reprodução/freepik Assobiar no Cazaquistão pode significar má sorte

No Cazaquistão, assobiar dentro de casa ou em ambientes fechados é visto como um tabu cultural. Segundo reportagem do jornal indiano Times of India, o gesto é associado à má sorte e pode afastar riquezas e prosperidade.



De acordo com a crença popular cazaque, quem assobia em locais internos, especialmente à noite, pode “espantar” o dinheiro e atrair espíritos ruins. Embora não exista qualquer proibição legal, o ato é evitado por grande parte da população, que o considera um sinal de desrespeito às tradições.



As origens da superstição remontam a antigas crenças nômades e espirituais, que ainda influenciam os costumes no país. Por isso, turistas e visitantes são aconselhados a não assobiar em espaços fechados, para não causar desconforto entre os locais ou ser visto como alguém que “chama o azar”.



Curiosidades culturais

Além do tabu do assobio, o Cazaquistão tem outros costumes curiosos:

. Cumprimentos tradicionais: é comum oferecer a mão com respeito e evitar gestos bruscos; cumprimentos muito efusivos podem ser vistos como invasivos.



. Respeito à mesa: colocar objetos sobre a mesa, como chaves ou dinheiro, é considerado falta de educação. Também é deselegante recusar o chá oferecido por um anfitrião.



. Superstição com a soleira: passar objetos ou apertar a mão de alguém sobre o batente da porta é visto como mau agouro.



﻿. Hospitalidade: visitantes são tratados com grande generosidade, e recusar comida ou bebida pode ser interpretado como desrespeito.