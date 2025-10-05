Reprodução Empresário morre após acidente doméstico no RJ

O empresário Alexandre da Silva Carvalho, que atuava no setor de geração de energia, morreu na última sexta-feira (3), no Rio de Janeiro, em decorrência de um acidente doméstico. Ele estava internado há uma semana, após cair dentro de casa e bater a cabeça, segundo relatos de familiares e amigos.



Nas redes sociais, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) lamentou a morte do amigo e confirmou as circunstâncias do acidente.

“Perdemos um grande amigo e um profissional admirável. Ele vinha lutando desde o acidente, ocorrido há uma semana” , escreveu o parlamentar.



Alexandre era casado com a atriz Isabelle Nassar, com quem tinha uma filha. Em nota, a artista agradeceu ao marido pelas lembranças e pelo companheirismo:

“Eu nunca vou conseguir te agradecer pelo que você fez por mim. Pela Maria. Pela nossa filha” , disse Isabelle.

O sepultamento está previsto para a tarde deste domingo (5), no Cemitério São Francisco Xavier, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.