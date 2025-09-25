Reprodução Instagram Peixes tomam as ruas de Macau após passagem do supertufão Ragasa

Um vídeo impressionante registrado em Macau viralizou nas redes sociais nas últimas horas. As imagens mostram moradores literalmente pescando com as próprias mãos em meio às enchentes provocadas pelo supertufão Ragasa. Com informações de South China Morning Post.





Os peixes invadiram ruas e calçadas alagadas, facilitando a captura sem a necessidade de redes ou varas de pesca. Algumas pessoas chegaram a recolher os animais e levá-los para casa, transformando uma situação de desastre em uma cena surreal que rapidamente ganhou repercussão internacional.

Apesar do tom curioso das imagens, o episódio reflete a gravidade da passagem do Ragasa pela região. O supertufão atingiu Macau e outros pontos da Ásia com ventos devastadores e chuvas torrenciais, deixando para trás rastros de destruição, alagamentos e apagões.

Autoridades locais ainda contabilizam os prejuízos, enquanto equipes de emergência trabalham para restabelecer serviços básicos e atender famílias desabrigadas.





O Ragasa é considerado um dos ciclones mais fortes a atingir a Ásia nos últimos anos, colocando milhões de pessoas em estado de alerta em diversos países da região. Além de Macau, áreas costeiras de Filipinas, China e Vietnã foram duramente impactadas, com registros de casas destruídas, estradas bloqueadas e suspensão de voos e transportes marítimos.

Especialistas alertam que a intensidade do fenômeno pode estar relacionada ao aumento da temperatura dos oceanos, um dos efeitos diretos das mudanças climáticas.