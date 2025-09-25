Reprodução/NY Post Passageira é imobilizada após agredir aeromoça em avião

Uma passageira da American Airlines foi imobilizada com fita adesiva e algemas plásticas após agredir uma comissária de bordo e protagonizar um surto durante um voo de Charlotte (Carolina do Norte) para Las Vegas. O caso foi confirmado pelo Escritório do Procurador dos Estados Unidos no Distrito de Nevada.



A passageira, identificada como Ketty J. Dilone, caminhava pelo corredor do avião aos gritos e chegou a ameaçar verbalmente a tripulação. Segundo as autoridades, ela precisou ser contida depois de resistir às tentativas de controle e, mesmo já amarrada, ainda chutou uma comissária.



Em meio aos insultos, ela chega a afirmar que, quando tinha 11 anos, tentou matar o próprio pai colocando veneno de barata em seu café. O produto, conhecido na República Dominicana como “Tres Pasitos”, é um pesticida altamente tóxico e proibido nos Estados Unidos.



Após momentos de aparente calma, em que chegou a cantar um trecho de música, Dilone voltou a gritar frases desconexas e insultos. O episódio gerou tensão entre os passageiros, que acompanharam a cena até o fim do voo.



Agentes do FBI prenderam a passageira assim que o avião pousou no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas. Ela foi levada ao Centro de Detenção de Henderson e indiciada por interferência na tripulação de voo e agressão.



Dilone compareceu à primeira audiência em 18 de setembro. Uma nova audiência preliminar foi marcada para 1º de outubro. Caso seja condenada, pode pegar até 20 anos de prisão.