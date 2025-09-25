Reprodução/freepik Mulher é presa após manter corpo da filha em freezer por 20 anos

Uma mulher de 75 anos foi presa no Japão acusada de manter o corpo da própria filha em um freezer por cerca de duas décadas. A prisão foi confirmada nesta quinta-feira (25) pela polícia japonesa.

O corpo foi encontrado na última terça-feira (23), dentro da casa de Keiko Mori, em Ibaraki, região nordeste de Tóquio. Segundo a polícia, ela afirmou que se tratava de sua filha Makiko, nascida em 1975. O cadáver estava em avançado estado de decomposição, vestido com camiseta e roupas íntimas, ajoelhado dentro do eletrodoméstico.

A causa da morte ainda está sob investigação, e uma autópsia será realizada. Mori compareceu à delegacia acompanhada de um parente e admitiu ter escondido o corpo.

De acordo com as autoridades, a idosa morava sozinha desde a morte do marido, no início deste mês. Ela tem outros filhos, mas a polícia não detalhou quantos nem o que foi relatado no interrogatório.