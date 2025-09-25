Reprodução/NY Post Líder do Cartel é presa por tráfico de bebês

Uma operação conjunta entre autoridades dos Estados Unidos e do México resultou na prisão de Martha Alicia Mendez Aguilar, integrante do Cartel Jalisco Nova Geração, acusada de comandar um esquema de tráfico de bebês e extração ilegal de órgãos.

A criminosa, conhecida pelo apelido de “La Diabla” (“A Diaba”), foi detida em 2 de setembro na cidade de Juárez, na fronteira com El Paso, segundo informações do governo americano.



De acordo com a investigação, Mendez Aguilar atraía mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade para locais isolados, onde realizava cesarianas ilegais. Muitas das vítimas não sobreviveram aos procedimentos.

Após as mortes, a acusada extraía órgãos para venda e negociava os recém-nascidos com casais nos Estados Unidos por até 250 mil pesos mexicanos (cerca de R$ 84 mil).



“O caso mostra até onde os cartéis terroristas podem ir para diversificar suas fontes de renda e financiar suas operações” , afirmou Joe Kent, diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA, que creditou à inteligência americana o apoio para a captura.



Mendez Aguilar segue sob custódia no México. A investigação continua em andamento para identificar outros envolvidos no esquema.

A prisão ocorre meses após o governo dos Estados Unidos classificar oficialmente cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras (FTOs), medida assinada em janeiro pelo então presidente Donald Trump.

O Cartel Jalisco Nova Geração foi incluído na lista em fevereiro, o que permite ampliar o alcance de ações contra o grupo, incluindo sanções, apoio militar e uso de inteligência.