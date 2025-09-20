Super Bowl Falso policial armado é preso em estádio de memorial de Charlie Kirk

Um homem foi preso e indiciado após se passar por policial e entrar armado no estádio onde será realizado, no domingo, o memorial de Charlie Kirk, segundo autoridades locais. As informações são da ABC News.

Identificado como Joshua Runkles, de 42 anos, ele foi acusado de portar uma arma em local proibido e de se passar por policial, de acordo com o Departamento de Segurança Pública do Arizona (DPS).

Maricopa County Sheriff's Office Joshua Runkles





Runkles foi detido no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, após apresentar “comportamento suspeito”. Segundo o DPS, ele não faz parte de nenhuma força policial. O homem foi levado sob custódia e encaminhado para a cadeia do condado de Maricopa, mas acabou liberado após pagar fiança.

ABC News Uma imagem de drone de trabalhadores instalando uma foto do comentarista conservador assassinado Charlie Kirk é mostrada antes de um serviço memorial a ser realizado em sua homenagem em 21 de setembro, no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona.





“As investigações continuam para determinar sua intenção e propósito no estádio”, afirmou o DPS.





O Serviço Secreto dos Estados Unidos também confirmou que investiga o caso em conjunto com as autoridades locais. A agência informou que agentes abordaram o suspeito após notarem sua conduta suspeita. Durante a abordagem, Runkles teria afirmado ser policial e que estava armado.

“Esse indivíduo não fazia parte da equipe de segurança autorizada a atuar no evento. A investigação busca esclarecer por que ele estava no local” , declarou um porta-voz do Serviço Secreto à ABC News.