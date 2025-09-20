Falso policial armado é preso em estádio de memorial de Charlie Kirk
Super Bowl
Falso policial armado é preso em estádio de memorial de Charlie Kirk

Um homem foi preso e indiciado após se passar por policial e entrar armado no estádio onde será realizado, no domingo, o memorial de Charlie Kirk, segundo autoridades locais. As informações são da ABC News.

Identificado como Joshua Runkles, de 42 anos, ele foi acusado de portar uma arma em local proibido e de se passar por policial, de acordo com o Departamento de Segurança Pública do Arizona (DPS).

Joshua Runkles
Maricopa County Sheriff's Office
Joshua Runkles


Runkles foi detido no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, após apresentar “comportamento suspeito”. Segundo o DPS, ele não faz parte de nenhuma força policial. O homem foi levado sob custódia e encaminhado para a cadeia do condado de Maricopa, mas acabou liberado após pagar fiança.

Uma imagem de drone de trabalhadores instalando uma foto do comentarista conservador assassinado Charlie Kirk é mostrada antes de um serviço memorial a ser realizado em sua homenagem em 21 de setembro, no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona.
ABC News
Uma imagem de drone de trabalhadores instalando uma foto do comentarista conservador assassinado Charlie Kirk é mostrada antes de um serviço memorial a ser realizado em sua homenagem em 21 de setembro, no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona.


“As investigações continuam para determinar sua intenção e propósito no estádio”, afirmou o DPS.


O Serviço Secreto dos Estados Unidos também confirmou que investiga o caso em conjunto com as autoridades locais. A agência informou que agentes abordaram o suspeito após notarem sua conduta suspeita. Durante a abordagem, Runkles teria afirmado ser policial e que estava armado.

“Esse indivíduo não fazia parte da equipe de segurança autorizada a atuar no evento. A investigação busca esclarecer por que ele estava no local” , declarou um porta-voz do Serviço Secreto à ABC News.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2025-09-20/falso-policial-armado-e-preso-em-estadio-de-memorial-de-charlie-kirk.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes