Reprodução/X Explosão de caminhão de gás no México deixa quatro mortos e 90 feridos

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 90 ficaram feridas após um caminhão que transportava gás explodir nesta quarta-feira (10) no bairro de Iztapalapa, na Cidade do México.

A explosão ocorreu por volta das 14h25, no horário local, após o veículo que transportava 49,5 mil litros de gasolina capotar na região da Puente de la Concordia. O motorista do caminhão, em estado grave, está entre os hospitalizados, segundo informações da AFP.

A prefeita da capital, Clara Brugada, confirmou a informação em uma publicação na rede social X. Entre os feridos, 10 já receberam alta, segundo a autoridade.

Brugada informou que todos os atingidos foram levados a hospitais, alguns em estado grave. Ao lado dos secretários de Segurança Cidadã, Pablo Vázquez, e de Gestão Integral de Riscos e Proteção Civil, Myriam Urzúa, a prefeita também divulgou uma lista preliminar de pessoas hospitalizadas.

Del hecho ocurrido esta tarde en Iztapalapa, informo que, al corte de las 22:30 horas, lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas; registramos 90 lesionados y, gracias al trabajo de las y los médicos, se han dado de alta a 10 personas. A través de la CEAVI desplegamos… pic.twitter.com/Kgy3vbQtkj— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

O acidente gerou uma onda de choque que atingiu carros próximos. O incêndio foi controlado, mas o trabalho de resfriamento continuou até a noite de quarta para evitar novas explosões.

De acordo com Vázquez, 28 veículos foram atingidos, entre eles dois caminhões pesados, que carregavam cimento e papelão para reciclagem. A remoção das carretas será uma das partes mais complexas do trabalho.

Além disso, a fumaça atingiu uma estação de trólebus, o que obrigou à suspensão temporária de linhas de metrô, ônibus e trólebus.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, expressou na rede social X sua "solidariedade e apoio aos familiares" das vítimas.





A Procuradoria-Geral da Cidade do México investiga as causas do acidente, enquanto a Agência de Segurança, Energia e Meio Ambiente (ASEA), órgão federal, também acompanha o caso.